Celebripost

Tra le persone fotografate in settimana ci sono un po’ di quelli alla festa della rivista GQ per i premi “Men of the Year”: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Maisie Williams, Dua Lipa e Jacob Elordi, tra gli altri. Poi Laura Pausini, Shakira, Rosalía e Antonio Banderas ai Latin Grammy Awards; per continuare con Elizabeth Debicki e Khalid Abdalla alla prima della sesta stagione di The Crown, nella quale interpretano la principessa Diana e Dodi Fayed; e Ridley Scott, Vanessa Kirby e Joaquin Phoenix a quella di Napoleon. Infine Giorgia Meloni alla mostra su Tolkien a Roma; Greta Thunberg che balla a Amsterdam; Christopher Nolan in visita al Campidoglio a Washington, e Ken Loach a un palazzo occupato a Roma.