Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli: sostituisce l’esonerato Rudi Garcia

La squadra di calcio del Napoli ha esonerato il suo allenatore Rudi Garcia due giorni dopo la sconfitta in campionato contro l’Empoli e lo ha sostituito con Walter Mazzarri, che già allenò la squadra con ottimi risultati tra il 2009 e il 2013. L’annuncio del ritorno di Mazzarri è stato dato martedì pomeriggio dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e poi confermato dalla società.

Garcia era stato assunto lo scorso luglio con un contratto biennale per sostituire Luciano Spalletti, l’allenatore con cui il Napoli aveva vinto l’ultimo Scudetto e che dopo quella vittoria aveva deciso di prendersi un anno di pausa, salvo poi accettare il posto di commissario tecnico della Nazionale italiana lasciato ad agosto da Roberto Mancini.

Con Garcia il Napoli ha avuto un inizio di stagione piuttosto incostante che è culminato con la sconfitta di domenica, in casa, contro la penultima in classifica. Dopo dodici giornate di campionato la squadra è quarta a dieci punti dal primo posto dell’Inter, mentre in Champions League è ancora in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

