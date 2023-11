Fare una vacanza in Lombardia, d’inverno

Negli ultimi anni Milano è diventata sempre più una città turistica, attirando visitatori anche stranieri. La città attrae non soltanto per i suoi monumenti storici, come il Duomo o il Cenacolo di Leonardo Da Vinci, ma anche per eventi e manifestazioni legate alla moda e al design, settori in cui Milano è uno dei centri europei più importanti. In Lombardia ci sono però moltissime cose da vedere e visitare anche fuori dal capoluogo, e i mesi invernali possono essere proprio il periodo più adatto per farlo.

Tra le mete del turismo invernale lombardo più conosciute e più frequentate c’è certamente la Valle Camonica, la vallata nelle province di Bergamo e Brescia che si sviluppa a nord del lago d’Iseo fino al confine con le province di Sondrio e di Trento. È lunga quasi cento chilometri (una delle più estese delle Alpi Centrali) e offre diverse possibilità, come dedicarsi all’attività sportiva sulla neve, ma anche visitare il primo luogo in Italia a essere stato riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, nel 1979. Nella vallata si può infatti ammirare una delle più grandi collezioni al mondo di incisioni rupestri preistoriche: oltre 140mila simboli e figure scolpite nella roccia durante un periodo di 8mila anni e raffiguranti temi legati all’agricoltura, alla navigazione, alla guerra e alla magia.

Pubblicità

Oltre all’arte preistorica in Valle Camonica ci sono anche numerose testimonianze archeologiche della presenza romana (come la cittadella di Cividate Camuno in provincia di Brescia), chiese affrescate da grandi pittori rinascimentali e numerosi borghi medievali. Fra questi ultimi c’è Bienno, sempre in provincia di Brescia: nel suo centro storico, circondato da grandi mura medioevali in pietra, ci sono i caratteristici vicoli stretti medievali ma anche palazzi con grandi portali su cui si possono ancora vedere fregi e stemmi scalpellati nella pietra. Il borgo ha anche un’antica tradizione di artigianato che si può approfondire nel museo etnografico del ferro, delle arti e tradizioni popolari: al suo interno è visitabile la fucina, con fornaci attive.

La tradizione artigianale del borgo è portata avanti anche da una fiera mercato. Per vederla si può quindi tornare a Bienno anche d’estate, ad agosto: le ultime edizioni della fiera, che si tiene da trentuno anni, hanno coinvolto circa 200 tra artisti e artigiani e alla manifestazione hanno partecipato più di 200mila visitatori. Da Bienno partono inoltre diversi percorsi naturalistici di trekking, come quello che porta al rifugio Valdaione, a 1600 metri di altitudine, e quello al Bosco di Quercus, dove salendo sul monte Cerreto si può vedere una serie di installazioni realizzate da artisti locali (tra cui un grande gufo, alla cui sommità si trova un punto panoramico sulla vallata) con i tre materiali principali del territorio: legno, pietra e ferro.

La Valle Camonica è anche una regione di montagne, e di parchi montani (quello nazionale dello Stelvio e quello regionale dell’Adamello). In due ore di auto da Milano si possono raggiungere località montane dove praticare gli sport invernali. Tra queste località c’è Ponte di Legno, anch’esso in provincia di Brescia, che si trova all’estremità settentrionale della Valle, a un’altitudine di 1260 metri sul livello del mare. Da Ponte di Legno si accede a un comprensorio sciistico di circa 100 chilometri di piste e a una trentina di impianti di risalita che arrivano fino a tremila metri di altitudine. Nel comprensorio si possono praticare lo sci alpino, lo sleddog (cioè l’attività che si fa con slitte trainate da cani), lo snowkite (farsi trainare con lo snowboard o con gli sci da una vela sulla neve) e l’ice karting (correre sul ghiaccio con dei go-kart simili a motoslitte).

Da gennaio a marzo all’interno del comprensorio Pontedilegno-Tonale c’è inoltre il Paradice Music, un particolare evento musicale che si svolge alla stazione di arrivo di Passo Paradiso, a 2600 metri di altitudine, ai piedi del ghiacciaio Presena in un grande teatro-igloo da 200 posti a sedere. Oltre a numerosi musicisti e gruppi pop e rock italiani e internazionali che si esibiscono ogni anno, una delle attrazioni dell’evento sono gli strumenti musicali realizzati in ghiaccio.

Per far conoscere nel dettaglio queste e tutte le altre mete turistiche del suo territorio, più o meno note, la regione Lombardia ha realizzato un portale di ricerca dove è possibile organizzare i propri itinerari. Il portale permette, attraverso dei filtri, di affinare la ricerca non soltanto sulle singole località, ma anche selezionando specifiche categorie d’interesse per le aree adiacenti. Così ad esempio sono elencate tutte le attività della Valle Camonica, mentre ulteriori informazioni si trovano anche per Bienno e Ponte di Legno.

Il portale è diviso in quattro sezioni principali: luoghi, eventi, esperienze e itinerari. Nella prima si può navigare muovendosi fra le principali città d’arte, ma anche fra le montagne, i parchi, i laghi, i borghi e i siti Unesco. Nella seconda sezione è possibile approfondire, per ogni provincia lombarda, i diversi tipi di esperienza sul territorio (da quelle sportive a quelle enogastronomiche e artistiche). La terza sezione permette di trovare tutti gli eventi in programma in un determinato intervallo di tempo e in una certa zona. La quarta sezione è dedicata agli itinerari percorribili nei modi più diversi (a piedi, in bicicletta, in moto o con le ciaspole). Un’ultima sezione, “Pianifica”, dà la possibilità di scopre le offerte proposte dal portale per i pernottamenti e per eventi e manifestazioni.