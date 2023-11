Il pilota italiano Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di MotoGP della Malesia

Il pilota italiano della Ducati Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di MotoGP della Malesia, arrivando primo davanti allo spagnololo Álex Márquez (Ducati team Gresini) e a un altro italiano, Francesco Bagnaia, sempre della Ducati. Con questo risultato Bagnaia ha aumentato il proprio vantaggio in classifica ed è più vicino a vincere il suo secondo Mondiale consecutivo di MotoGP, dopo quello dell’anno scorso: a due gare dalla fine del Mondiale (quelle in Qatar e in Spagna, a Valencia), è infatti 14 punti davanti allo spagnolo Jorge Martin, che nel Gran Premio della Malesia è arrivato solo quarto dopo che era partito in seconda posizione. Per Bastianini invece era la prima vittoria in questa stagione.

It is all yours, @Bestia23! 🏆 Welcome back to the top step of the podium 👏👏👏#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/D4Qc3jqorb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2023