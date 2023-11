5 militari statunitensi sono morti in un incidente aereo durante un’esercitazione nell’est del mar Mediterraneo

Venerdì sera un elicottero militare statunitense è precipitato nel mar Mediterraneo orientale e tutti e cinque i militari a bordo sono morti. Un comunicato del Comando statunitense in Europa (Eucom) dice che è successo a causa di un incidente avvenuto durante un rifornimento di carburante in aria nel corso di un’esercitazione e che ci sarà un’indagine per capire meglio cosa sia successo. Già sabato l’Eucom aveva detto che l’incidente non è legato ai combattimenti in corso nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas e a quelli vicini al confine tra Israele e il Libano: «Non ci sono indizi di una possibile attività ostile».