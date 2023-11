I giornali che si occupano in apertura della guerra fra Hamas e Israele titolano oggi sull’avanzata dei militari israeliani all’interno della città di Gaza, soprattutto intorno agli ospedali dove si pensa sia rifugiata la maggior parte dei miliziani di Hamas. Qualche giornale apre invece sul video di Meloni che difende la riforma costituzionale sull’elezione diretta del presidente del Consiglio, Repubblica intervista la segretaria del Partito Democratico Schlein sulla manifestazione organizzata per oggi a Roma, il Fatto e la Verità aprono sull’accordo fra Italia e Albania sui migranti, e Avvenire e il Tempo seguono la vicenda della bambina inglese gravemente malata e i tentativi di trasferirla in Italia.