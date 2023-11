In Messico sono state trovate 123 persone migranti rinchiuse nel rimorchio di un tir

Giovedì le autorità messicane hanno detto di aver trovato 123 persone migranti rinchiuse nel rimorchio di un tir fermo a bordo strada nella città di Matehuala, nello stato di Nuevo León, circa 600 chilometri a nord dalla capitale Città del Messico. Sono state trovate da un persona del posto che aveva sentito pianti e urla arrivare dal rimorchio e aveva avvertito la polizia. Le 123 persone migranti – tra cui 34 bambini – provenivano da diversi stati del Sud e del Centro America, tra cui Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador e Ecuador: sono poi state portate in un alloggio temporaneo in città ed è stata fornita loro assistenza medica. Le autorità messicane non hanno specificato come siano rimaste bloccate nel rimorchio né dove stessero andando, anche se è molto probabile che fossero dirette verso il confine tra Messico e Stati Uniti.