Otto cose che abbiamo comprato a ottobre

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un termometro da cucina

Un redattore ha comprato questo a 10 euro su Amazon perché era «stufo di non poter rispettare le indicazioni di diverse ricette che dicono a che temperatura friggere o cuocere gli alimenti»: gli serve soprattutto per la carne ma non solo.

Un’oliera

Una redattrice che ha sempre comprato l’olio in bottiglia ha ricevuto in regalo un cartone con dispenser da cinque litri e così ha deciso di comprare un’oliera. Ne ha scelta una che aveva visto in casa di amici e che le era piaciuta perché è comoda da riempire (basta sollevare il beccuccio), fa uscire poco olio alla volta ed è «salvagoccia, ma veramente». La sua è da 250 ml ma ce ne sono anche di altre forme e dimensioni, fino a quella da un litro. Costa 15 euro su Amazon.

Un cavo

La persona del Post che si occupa dell’analisi dei dati ha comprato un cavo di quelli che servirebbero per legare il bloccadisco al manubrio del motorino. Nel suo caso però viene usato per legare insieme il bloster a U col quale lega la bicicletta e il seggiolino per bambini che ha montato sulla canna, visto che ha paura che glielo rubino «perché sono paranoico». Costa 8 euro.

Delle mensole da bagno

Una redattrice ha comprato due mensole per la doccia che si attaccano alle pareti senza doverle bucare. Dice che sono spaziose, resistenti, economiche e si montano molto facilmente. Una costa 17 euro, due 22, su Amazon.

Un coprisedile

«Ho preso una macchina nuova e vorrei che rimanesse pulita il più a lungo possibile nonostante il cane», ha detto la persona del Post che ha comprato questo coprisedile posteriore. Ha delle cerniere che permettono anche la seduta di un passeggero, oltre al cane. Costa 34 euro.

Un organizzatore da bagno

Per trucchi, saponi, profumi e altre cose di altezza e ingombro variabile. «Non è di vetro», dice la redattrice che l’ha comprato per tenere in ordine le cose nel bagno della casa in cui si è trasferita da poco, «però lo sembra quindi va bene lo stesso». Costa 32 euro.

Una libreria

Per arredare la stessa nuova casa, la redattrice ha comprato anche una libreria che su Amazon costa 80 euro. Dice che non è difficile da montare ma bisogna saper usare un avvitatore, e che è molto leggera, «pure troppo», per cui bisogna fissarla al muro per non farla oscillare. Il poster che si vede nella foto invece costa 12 euro e viene dal negozio online di Cheap Festival, un progetto di street art che da anni appende manifesti con messaggi di vario tipo per le strade di Bologna.

Un cerchietto

«Ho comprato una cosa stupidissima ma che mi dà gioia» ha esordito una redattrice: «è un cerchietto per tenere indietro i capelli quando mi strucco o mi lavo la faccia: è di spugna, quindi se si bagna non si rovina». Ha detto di aver deciso di comprarlo dopo averlo visto addosso a più di una persona su Instagram. «Va da sé che fa bene il suo, non che ci volesse molto» ha aggiunto, e ha concluso che le piace perché la fa sentire «un po’ principessa». Costa 8 euro.

