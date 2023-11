Il presidente della Toscana Eugenio Giani è stato nominato commissario delegato per l’emergenza dovuta alle alluvioni nella regione

Il governo ha nominato il presidente della Toscana Eugenio Giani commissario delegato per gestire l’emergenza dovuta alle alluvioni nella regione, in cui sono morte otto persone e che hanno causato grossi danni. Le alluvioni hanno interessato diverse province settentrionali e sono considerate le peggiori degli ultimi decenni per la Toscana. Le operazioni di soccorso stanno proseguendo e al momento ci sono mille persone sfollate e danni complessivi stimati per oltre 300 milioni di euro.

Giovedì erano cominciati intensi nubifragi che avevano causato allagamenti, smottamenti e danni, soprattutto nelle province di Firenze e Prato. La zona più colpita è stata quella a nordovest di Firenze, dove il fiume Bisenzio è esondato in due punti, a Campi Bisenzio e a Prato, allagando intere frazioni, sottopassi, strade. Le piogge e i forti venti hanno causato danni e allagamenti anche nella zona fra Pisa e Livorno. Venerdì il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per via dei grossi danni, e ha disposto un primo stanziamento di 5 milioni di euro per la regione.