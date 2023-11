Anche Elon Musk ha presentato al pubblico un suo chatbot, chiamato “Grok”

Nel weekend l’imprenditore e proprietario di X (precedentemente noto come Twitter) Elon Musk ha annunciato che a breve gli utenti che pagano l’abbonamento al suo social network potranno utilizzare Grok, un chatbot – cioè un software di intelligenza artificiale che simula le conversazioni umane – basato sul machine learning che a dire di Musk dovrebbe avere «un animo ribelle» e «un amore per il sarcasmo».

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.

It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023