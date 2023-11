I Texas Rangers hanno vinto per la prima volta le World Series, le finali della Major League Baseball

I Texas Rangers di Arlington hanno vinto per la prima volta le World Series, le finali della Major League Baseball (MLB), il principale campionato di baseball nordamericano e il più importante al mondo. Giovedì la squadra di Arlington ha battuto gli Arizona Diamondbacks di Phoenix per 5-0, vincendo gara cinque proprio a Phoenix. Le finali si disputavano al meglio delle 7 partite e la serie è finita 4 partite a 1 per i Texas Rangers. Corey Seager, che gioca nei Texas Rangers con il ruolo di interbase, è stato premiato per la seconda volta in carriera come MVP (Most Valuable Player), cioè il migliore giocatore della MLB. Aveva ottenuto il premio anche nel 2020.

I Diamondbacks avevano vinto le World Series — uno dei tre grandi eventi dello sport nordamericano — solo una volta, nell’unica occasione in cui le hanno disputate, ventidue anni fa. I Rangers invece le avevano giocate nel 2010 e nel 2011, ma avevano perso in entrambe le occasioni.

THE TEXAS RANGERS ARE WORLD SERIES CHAMPIONS! pic.twitter.com/hhHYTSrp4S — Texas Rangers (@Rangers) November 2, 2023

