Condé Nast licenzierà il 5 per cento dei propri dipendenti per ridurre i costi

Condé Nast, la grande casa editrice statunitense che pubblica alcune tra le riviste più famose al mondo, tra cui Vanity Fair, il New Yorker e Vogue, ha fatto sapere che licenzierà il 5 per cento del proprio staff, pari a circa 270 dipendenti. Roger Lynch, amministratore delegato della casa editrice, lo ha comunicato mercoledì e ha detto che la decisione è dovuta a una serie di ragioni che hanno reso più urgenti alcuni tagli nelle spese. Tra queste c’è un calo di traffico sui canali social della casa editrice e una serie di variazioni nei comportamenti del pubblico, per esempio attraverso un maggior consumo di video di breve durata. Lynch ha detto che la maggior parte della crescita dell’attività video di Condé Nast sta avvenendo su piattaforme come TikTok e YouTube Shorts, che sono meno redditizie per gli editori.