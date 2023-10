La polizia francese ha arrestato l’oligarca russo Alexei Kuzmichev con accuse di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni contro la Russia

Lunedì la polizia francese ha arrestato il miliardario e oligarca russo Alexei Kuzmichev, nell’ambito di un’indagine su riciclaggio di denaro, frode fiscale e violazione delle sanzioni internazionali contro la Russia. La polizia, coordinata dall’ufficio anti corruzione francese, ha perquisito diversi luoghi, fra cui proprietà di Kuzmichev a Parigi e a Saint-Tropez. Kuzmichev è un azionista di Alfa Group, uno dei più grandi fondi di investimento privati in Russia, e come altri azionisti è stato sottoposto a sanzioni da parte dell’Unione Europea in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. È considerato «una delle persone più influenti in Russia», con legami con il presidente russo Vladimir Putin.

