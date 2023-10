È stato arrestato a Bordighera, in Liguria, il latitante anarchico Luca Dolce

Sabato è stato arrestato dal Nucleo operativo di sicurezza della polizia il latitante anarco-insurrezionalista Luca Dolce. Era ricercato dal 2021 ed è stato individuato a Dolceacqua, vicino a Bordighera, in Liguria. Aveva un documento di identità falso.

Dolce ha 37 anni ed è ritenuto dagli investigatori un punto di riferimento tra gli anarchici del cosiddetto Triveneto, la zona del nordest d’Italia che comprende Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia: è stato trasferito nel carcere di Imperia. Era stato condannato in via definitiva nel 2021 a una pena di 3 anni e 6 mesi e in passato era stato detenuto nel carcere di Tolmezzo, in Friuli, in quello di Ferrara (dove per alcuni mesi del 2019 aveva condiviso un periodo di detenzione con Alfredo Cospito) e nel carcere di Modena.