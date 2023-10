L’ex calciatore di Serie A Mirko Vucinic è stato condannato a 2 anni per evasione fiscale

Mirko Vucinic, ex calciatore montenegrino di Lecce, Roma e Juventus, è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione per evasione fiscale dal tribunale di Lecce. Il pubblico ministero aveva chiesto inizialmente una pena di quattro anni: l’accusa era di non aver dichiarato al fisco oltre 13 milioni di euro percepiti tra il 2014 e il 2017.

Nel periodo contestato Vucinic aveva già smesso di giocare in Italia e si era trasferito negli Emirati Arabi Uniti per giocare con l’Al-Jazira, motivo per cui aveva ritenuto di non dover dichiarare nulla al fisco italiano. Già nel 2019 la Cassazione aveva però confermato un sequestro di beni nei suoi confronti stabilendo che l’Italia fosse rimasta il centro dei suoi interessi, come evidenziato dalla residenza mantenuta a Lecce, nonostante il trasferimento temporaneo negli Emirati Arabi Uniti.