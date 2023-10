Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata alle prime incursioni dell’esercito israeliano all’interno della Striscia di Gaza alla ricerca degli ostaggi presi da Hamas negli attacchi di sabato scorso e alla richiesta israeliana ai palestinesi che vivono nel nord della Striscia di Gaza di lasciare quel territorio e di spostarsi verso sud, probabilmente come premessa per l’invasione israeliana via terra; richiesta a cui Hamas ha risposto ordinando ai palestinesi di restare nelle proprie case. A questi titoli alcuni giornali associano l’uccisione a coltellate in Francia di un insegnante da parte di un uomo in un’azione di cui si sospetta una motivazione di terrorismo islamico. I giornali sportivi seguono la vicenda delle scommesse illegali nel calcio, le cui dimensioni sembra vadano oltre i primi tre nomi di calciatori coinvolti.