È precipitato un elicottero a Bondeno, vicino a Ferrara: ci sono due dispersi 

Martedì mattina un elicottero con a bordo due persone è caduto nel Lago del Quaternario, un bacino artificiale vicino a Bondeno, nella provincia di Ferrara: al momento sono ancora in corso le ricerche di entrambe le persone, forse straniere. Sul posto ci sono Vigili del fuoco, Carabinieri, delle ambulanze e alcuni sommozzatori. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto l’elicottero esplodere mentre era in volo: per il momento comunque non è ancora stato trovato. Non ci sono ancora informazioni sulle cause dell’incidente, su cui verranno avviate indagini: l’elicottero era partito da Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, ed era diretto a Padova.