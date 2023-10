Più di 30 persone sono rimaste ferite in un grande incendio in una stazione di polizia a Ismailia, in Egitto

Nella notte tra domenica e lunedì si è sviluppato un grande incendio in una stazione di polizia di Ismailia, una città egiziana che si trova sulla riva occidentale del Canale di Suez, un centinaio di chilometri a nord del Cairo. Nell’incendio sono rimaste ferite 38 persone, di cui 26 sono state portate in ospedale: al momento non si conoscono le loro condizioni. Non è chiaro cosa abbia causato l’incendio, né quanti agenti fossero all’interno della stazione di polizia quando è iniziato. Nelle prime ore di lunedì l’incendio è stato spento: l’edificio è quasi completamente distrutto e diverse parti sono crollate.