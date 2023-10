Dalle 8 di domenica mattina è possibile accedere al portale del ministero per chiedere il bonus trasporti, un contributo da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento mensile, di più mesi o annuale per l’utilizzo dei mezzi pubblici, autobus e treni. Il governo ha messo a disposizione 12 milioni di euro.

Il bonus trasporti può essere richiesto per sé stessi o per una persona minorenne a carico. L’unico requisito riguarda il reddito: bisogna autocertificare di avere avuto un reddito inferiore a 20mila euro nel 2022. Per accedere al portale serve avere lo SPID o un lettore per la carta di identità elettronica (CIE). Le persone che accedono vengono inserite in una coda virtuale fino a quando non scatta il loro turno: è una modalità chiamata click day, molto criticata con altri bonus in passato.

Dalle 8 centinaia di migliaia di persone si sono messe in coda sul portale. Da alcune foto condivise sui social network si può notare che poco dopo le 11 di mattina c’erano oltre 400mila persone in coda. Una prima possibilità di chiedere il bonus era stata data lo scorso 17 aprile, quando erano stati stanziati 100 milioni di euro poi esauriti in pochi mesi.