È stato soccorso Alexis Beka Beka, il calciatore francese del Nizza che venerdì mattina aveva minacciato di buttarsi da un viadotto

Venerdì Alexis Beka Beka, calciatore francese del Nizza, è stato soccorso dopo che per alcune ore aveva minacciato di buttarsi da un viadotto. Beka Beka, che ha 22 anni e gioca come centrocampista nel Nizza dallo scorso anno, verso le 10:30 di venerdì mattina era arrivato su un viadotto dell’autostrada A8 all’altezza di Nizza e aveva minacciato di buttarsi da un’altezza di oltre 100 metri. Per oltre tre ore le forze dell’ordine avevano cercato di dissuaderlo, e sul posto era stato mandato anche uno psicologo della squadra. Verso le 13:30 Beka Beka è stato convinto a rinunciare a buttarsi e ad allontanarsi dal viadotto.

