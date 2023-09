Lo sciopero dei trasporti previsto per il 29 settembre è stato rimandato al 9 ottobre in seguito all’ordinanza con cui il ministro Matteo Salvini lo aveva ridotto a 4 ore

Lo sciopero dei trasporti previsto per venerdì 29 settembre è stato rimandato al 9 ottobre dopo che mercoledì Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva firmato un’ordinanza con cui lo aveva ridotto da 24 a 4 ore.

Salvini aveva precettato lo sciopero, cioè con un’ordinanza aveva imposto di accorciarne la durata, e in risposta il sindacato USB che lo aveva indetto ha deciso di rimandarlo a lunedì 9 ottobre, con una durata di 24 ore: in una nota ha sostenuto che 4 ore «non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti». Venerdì dovrebbe comunque esserci lo sciopero del trasporto aereo, che non era interessato dall’ordinanza di Salvini.

