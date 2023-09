ChatGPT avrà una funzione di conversazione vocale

OpenAI, l’azienda che ha creato il popolare software di intelligenza artificiale ChatGPT, ha detto che sta per introdurre una nuova funzionalità a pagamento che consente di conversare a voce con l’applicazione. Il modo in cui si svolgerà la conversazione sarà simile a quello in cui già si parla con Alexa di Amazon o Siri di Apple: a una domanda dell’utente a voce, il software formulerà una risposta vocale.

ChatGPT sarà in grado di fornire a voce delle risposte originali ed elaborate, cosa che fa già adesso attraverso un testo scritto. In un messaggio pubblicato sul suo blog aziendale, OpenAI ha detto che potrà essere usato ad esempio per raccontare delle favole della buonanotte: in una dimostrazione del nuovo aggiornamento, un utente chiede a ChatGPT di inventare una storia su un personaggio di fantasia, il «super riccio girasole di nome Larry», e il chatbot inizia a raccontarla, generando altre risposte a domande più specifiche come «com’era la sua casa?» e «chi è il suo migliore amico?»

Fra le altre funzionalità introdotte con il nuovo aggiornamento c’è quella che permetterà a ChatGPT di rispondere ai messaggi che includono anche un’immagine, come una foto del cibo presente in un frigorifero allegata alla richiesta di preparare un menù con gli ingredienti a disposizione. Le nuove funzionalità verranno aggiunte all’app entro le prossime due settimane per gli abbonati dei servizi Plus (che costa 20 dollari al mese) ed Enterprise (al momento disponibile solo per clienti aziendali).