Il senatore Democratico statunitense Robert Menendez è stato incriminato insieme alla moglie per associazione a delinquere

Il politico statunitense 69enne Robert Menendez, senatore Democratico dal 2006 per lo stato del New Jersey e presidente della commissione Esteri del Senato, è stato incriminato per associazione a delinquere con fini di corruzione, frode ed estorsione. Secondo i tre capi d’accusa presentati dal dipartimento di Giustizia dopo un’indagine durata anni, Menendez e la moglie Nadine, a sua volta incriminata, avrebbero ricevuto centinaia di migliaia di dollari di tangenti da diverse persone e a diversi scopi.

In un caso avrebbero fornito al governo egiziano informazioni riservate sul governo statunitense, mentre in altri due il senatore avrebbe usato la propria influenza politica per aiutare alcuni uomini d’affari del New Jersey con indagini criminali a loro carico. I tre uomini coinvolti nel caso, Wael Hana, Jose Uribe e Fred Daibes, sono stati a loro volta incriminati. Oltre a ricevere soldi in cambio di questi favori, i coniugi Menendez avrebbero accettato lingotti d’oro, auto di lusso e altri regali. Entrambi hanno negato di aver commesso i reati di cui sono accusati.