Le elezioni parlamentari in Pakistan si svolgeranno a gennaio

La commissione elettorale del Pakistan ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari si terranno l’ultima settimana di gennaio, anche se una data precisa non è stata ancora fissata. Le elezioni erano state indette ad agosto dopo lo scioglimento del parlamento al termine dei cinque anni di legislatura: inizialmente erano state programmate per novembre e poi posticipate per avere più tempo per ridisegnare i nuovi collegi elettorali.

Da un paio d’anni in Pakistan è in corso una grave crisi politica, iniziata dopo che nell’aprile del 2022 l’allora primo ministro Imran Khan, eletto nel 2018 col partito nazionalista e populista Movimento per la Giustizia ed estremamente popolare nel paese, era stato sfiduciato dal parlamento e sostituito con il leader dell’opposizione Shehbaz Sharif.

Khan aveva sostenuto di essere vittima di un complotto ordito dall’esercito, che in Pakistan ha una notevole influenza politica soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la politica estera, e che nel 2018 aveva contribuito con il proprio sostegno alla vittoria di Khan alle elezioni.

Nel frattempo Khan è stato al centro di un grosso caso giudiziario, e condannato a tre anni di carcere con l’accusa di corruzione per non aver dichiarato i guadagni ottenuti vendendo alcuni doni ricevuti da rappresentanti di paesi stranieri durante il suo mandato, tra il 2018 e il 2022. La pena è stata sospesa a fine agosto, ma per cinque anni Khan è stato interdetto dai pubblici uffici e non potrà quindi candidarsi alle elezioni.