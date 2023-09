Tre calciatori delle giovanili del Real Madrid sono stati arrestati per aver condiviso il filmato di un rapporto sessuale con una ragazza minorenne senza il suo consenso

Giovedì la polizia spagnola ha fatto sapere di aver arrestato tre giocatori delle giovanili del Real Madrid, la più vincente e famosa squadra di calcio spagnola. I calciatori – che sono tutti maggiorenni e di cui però non sono stati diffusi i nomi – sono accusati di aver condiviso il filmato di un rapporto sessuale avuto da uno di loro con una ragazza minorenne, senza il consenso di lei.

La ragazza, che ha 16 anni, ha raccontato alla polizia che a giugno aveva avuto un rapporto sessuale consensuale con uno dei giocatori in una città delle isole Canarie: il giocatore avrebbe però registrato il rapporto all’insaputa della ragazza, e avrebbe poi condiviso il video con tre compagni di squadra via WhatsApp. La polizia ha sequestrato i telefoni cellulari dei tre arrestati per cercare prove del fatto denunciato dalla ragazza, e in seguito i calciatori sono stati rilasciati. Un quarto giocatore è indagato, ma non è stato arrestato.