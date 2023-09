La procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione della querela presentata dai figli di Vincenzo Muccioli contro produttori e autori della serie SanPa. La serie parla della vita di Muccioli e di San Patrignano, la comunità di recupero da lui fondata. Secondo le accuse, la serie conterrebbe contenuti diffamatori riguardo alle presunte omosessualità, misoginia e cause di morte di Muccioli. Per i giudici la serie presenta sempre sia elementi a favore sia contrari a ciascuno di questi aspetti, non ledendo «l’onore e il decoro» di Muccioli.

I figli di Muccioli avevano accusato Netflix, la società di distribuzione “Quarantadue” e una decina di persone che avevano partecipato a produzione, montaggio, regia, scrittura e sviluppo della docu-serie. La richiesta di archiviazione ora dovrà essere esaminata dal giudice per le indagini preliminari.