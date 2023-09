Nicola Gratteri è stato nominato procuratore di Napoli

Mercoledì il Consiglio superiore della magistratura (CSM), l’organo di autogoverno della magistratura italiana, ha nominato Nicola Gratteri procuratore di Napoli. Gratteri, che ha 65 anni, era dal 2016 procuratore di Catanzaro, e in precedenza era stato sostituto procuratore a Locri e procuratore aggiunto a Reggio Calabria. Nella sua lunga carriera si è occupato in particolare di lotta alla criminalità organizzata, soprattutto alla ’ndrangheta. A Napoli prenderà il posto di Giovanni Melillo, che aveva lasciato il ruolo nel maggio del 2022 dopo essere stato nominato dal CSM procuratore nazionale antimafia, battendo proprio Gratteri per 13 voti a 7.

