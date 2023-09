L’amministratore delegato dell’azienda petrolifera BP si è dimesso per non essere stato completamente trasparente in un’inchiesta riguardante le sue relazioni con alcune colleghe

L’amministratore delegato dell’azienda petrolifera britannica BP, Bernard Looney, si è dimesso per non essere stato completamente trasparente in un’inchiesta riguardante le sue relazioni con alcune colleghe. Sarà immediatamente sostituito dal direttore finanziario. L’anno scorso, nell’ambito di un’inchiesta interna, aveva parlato all’azienda di una serie di relazioni risalenti a prima che venisse nominato amministratore delegato, nel 2020, in cui però non era stata riscontrata nessuna violazione delle regole aziendali. In un’inchiesta successiva ha però ammesso di non averne rivelato i dettagli completi, e perciò ha rassegnato le proprie dimissioni.