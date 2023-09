Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse: le diverse posizioni fra Italia e Unione Europea sul rispetto dei parametri europei in economia dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni sul ruolo del commissario europeo Gentiloni, la preoccupazione per l’aumento dei casi di Covid nelle ultime settimane, le anticipazioni sui possibili contenuti della legge di bilancio, l’apertura del G20 in India, le parole del presidente della Repubblica Mattarella sugli ultimi casi di femminicidio, e le alluvioni che hanno colpito la Grecia. I giornali sportivi presentano la partita di calcio maschile di stasera fra Italia e Macedonia del Nord, la prima con Spalletti come allenatore della nazionale.