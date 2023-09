La Corea del Nord ha detto di avere un sottomarino capace di lanciare missili nucleari, ma c’è qualche scetticismo

La Corea del Nord ha inaugurato venerdì il suo primo sottomarino che sostiene sia capace di lanciare missili nucleari. Secondo il New York Times, l’abilità di lanciare attacchi nucleari da sotto la superficie del mare sarebbe un notevole incremento alle capacità militari nordcoreane. Il dittatore Kim Jong Un ha detto che il sottomarino sarà usato come modello per la costruzione di altri esemplari, e che il paese intende anche realizzare un sottomarino a propulsione nucleare, un mezzo che attualmente hanno solo sei paesi al mondo: Cina, India, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. Il sottomarino presentato venerdì, un vecchio modello sovietico aggiornato, è a propulsione diesel, e quindi in viaggi lunghi dovrebbe riemergere numerose volte per rifornirsi rendendolo più facile da individuare.

Le autorità della Corea del Sud hanno inoltre espresso scetticismo sull’annuncio. Secondo loro il sottomarino non sarebbe “capace di operare normalmente”. Secondo un esperto, avrebbe una piattaforma di lancio “abnorme”, che servirebbe più a impressionare i nemici della Corea del Nord che a compiere azioni militari efficaci, soprattutto a lungo raggio.

Pubblicità

– Leggi anche: Cos’è un sottomarino nucleare