Andrea Soncin sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile

La FIGC ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Soncin come nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile. Soncin, ex attaccante con una lunga carriera tra Serie B e C, allenava le giovanili del Venezia da sei anni e nel 2022 fu per un breve periodo allenatore della prima squadra tra Serie A e Serie B. Verrà presentato il 18 settembre nel Centro tecnico federale di Coverciano insieme alla sua vice, Viviana Schiavi, ex giocatrice e allenatrice della Nazionale femminile Under 16.

L’Italia viene dai deludenti Mondiali in Australia e Nuova Zelanda conclusi con un’eliminazione ai gironi, dopo la quale c’erano stati dei contrasti tra le giocatrici, lo staff tecnico dell’ex ct Milena Bertolini e la Federazione. I prossimi impegni della Nazionale saranno in Nations League contro la Svizzera il 22 settembre e poi il 26 contro la Svezia.