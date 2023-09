L’attore e regista francese Mathieu Kassovitz è rimasto ferito in un incidente in moto

Domenica l’attore e regista francese Mathieu Kassovitz ha avuto un incidente in moto mentre guidava sul circuito Montlhéry, che si trova circa 30 chilometri a sud di Parigi. Il sito del canale televisivo BMFTV ha scritto che Kassovitz è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Kremlin-Bicêtre, e che secondo il suo staff non sarebbe in pericolo di vita. Per il momento non ci sono altri dettagli sulle sue condizioni. Kassovitz è noto per essere stato il regista di La Haine nel 1995, con cui vinse il premio per miglior regista al Festival di Cannes.