Il Consiglio di Stato ha escluso la Reggina dalla Serie B, il suo posto sarà preso dal Brescia

Il Consiglio di Stato, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, ha escluso la squadra di calcio della Reggina dal campionato di Serie B. Nell’ultima stagione in Serie B era arrivata settima, ma poi era stata esclusa per inadempienze fiscali, per un totale di 757mila euro non pagati entro i termini consentiti. La Reggina aveva presentato ricorso contro l’esclusione, respinto sia dal Collegio di garanzia del CONI che dal Tribunale amministrativo regionale (TAR). Per la sua esclusione definitiva mancava solo la decisione del Consiglio di Stato, l’ultimo grado di giudizio. Ora la Reggina ripartirà dalla Serie D, e al suo posto in Serie B andrà il Brescia, che era tra le migliori quattro retrocesse in Serie C la scorsa stagione.