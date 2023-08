A Torino un uomo ha salvato una bambina caduta dal quinto piano di un palazzo, prendendola al volo

Sabato mattina a Torino una bambina di 5 anni è caduta dal quinto piano di un palazzo di via Nizza, nella periferia della città. La bambina è stata presa al volo da un uomo che passava sotto il palazzo, che ha attutito l’impatto: secondo Ansa, la bambina è stata ricoverata in ospedale e non è in pericolo. Anche l’uomo di 37 anni che l’ha presa al volo, Mattia Aguzzi, è stato ricoverato per un trauma toracico e alle braccia, ma è in buone condizioni.

Non è del tutto chiaro perché la bambina sia caduta dal quinto piano. La compagna di Aguzzi, che si trovava con lui, ha detto di aver visto la bambina seduta sul cornicione prima che cadesse.