Almeno 12 persone sono morte nella calca di uno stadio del Madagascar, durante la cerimonia d’apertura di una grossa manifestazione sportiva

Venerdì sono morte almeno 12 persone in una calca in uno stadio di Antananarivo, la capitale del Madagascar, in cui era in corso la cerimonia di apertura dei Giochi delle Isole dell’Oceano Indiano, una manifestazione sportiva quadriennale che ha luogo in diversi paesi insulari che si trovano nell’Oceano Indiano. Il primo ministro del Madagascar, Christian Ntsay, ha detto che almeno 80 persone sono rimaste ferite: la calca si è formata all’ingresso dello stadio, dove erano arrivate circa 50mila persone per assistere alla cerimonia. Nel 2019, in un episodio simile, erano morte almeno 15 persone.