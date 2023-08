Almeno quattro persone sono morte dopo essere rimaste intrappolate sotto terra a causa delle forti piogge mentre visitavano il sistema fognario di Mosca, in Russia

Almeno quattro persone sono morte dopo essere rimaste intrappolate sotto terra a causa delle forti piogge durante una visita guidata al sistema fognario di Mosca, la capitale della Russia. Ci sono ancora diverse persone disperse, ma non è ancora chiaro quante: il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha confermato solo che sono morte delle persone senza dire quante, e il numero provvisorio è stato comunicato dai media locali dopo il ritrovamento dei corpi nel fiume Moscova. Le autorità stanno ancora cercando i dispersi.

Le persone morte facevano parte di un gruppo che domenica stava partecipando a una visita guidata del sistema fognario di Mosca, un’attività turistica che organizzano da tempo diverse agenzie sul territorio. Improvvisamente ha iniziato a piovere molto forte, al punto che si è radunata un gran quantità di acque alluvionali che ha invaso il sottosuolo e bloccato le vie d’uscita verso la superficie. Secondo l’agenzia di stampa russa RIA Novosti si erano iscritte alla visita più di 20 persone, ma diverse avevano rinunciato proprio per via delle piogge che erano previste: al momento quindi non è ancora possibile sapere con certezza quante persone si stanno cercando.