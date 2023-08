Il Manchester City ha vinto la Supercoppa europea battendo ai rigori il Siviglia

Il Manchester City ha vinto per la prima volta nella sua storia la Supercoppa europea, il trofeo estivo giocato dalle vincitrici di Champions ed Europa League, battendo ai rigori il Siviglia. La partita si è giocata allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo e nei novanta minuti regolamentari è finita 1-1 con i gol di Youssef En Nesyri per il Siviglia e Cole Palmer per il City. Ai rigori è stato decisivo l’errore di Nemanja Gudelj.

Kings of Europe! 👑 🔵 Man City win the #SuperCup! 🏆 pic.twitter.com/KEwhx4AMYQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2023