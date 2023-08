Un incendio ha bruciato una residenza che ospitava persone con disabilità nel nord-est della Francia: ci sono 9 morti e 2 dispersi

Mercoledì mattina si è sviluppato un grande incendio in una residenza che ospitava persone con disabilità nella città francese di Wintzenheim, nel dipartimento dell’Alto Reno, in Alsazia. I soccorritori hanno tratto in salvo 17 persone e hanno detto che altre 9 sono morte: risultano ancora 2 persone disperse. La struttura in cui si è sviluppato l’incendio è un vecchio fienile ristrutturato che era stato affittato da un’associazione che si occupa di aiutare persone con disabilità. Al momento non sono note le cause dell’incendio.