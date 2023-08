Più di 1.400 persone sono state evacuate a causa di un grosso incendio nel sud del Portogallo

In Portogallo più di 1.400 persone sono state evacuate a causa di un grosso incendio boschivo iniziato nei giorni scorsi nei pressi della città di Odemira, nella provincia di Bejo, nel sud del paese. L’incendio ha già bruciato più di 67 chilometri quadrati di terreno, e per precauzione gli abitanti di 19 piccole città che si trovano nei paraggi sono stati fatti allontanare. Sul posto ci sono circa 800 vigili del fuoco che stanno cercando da ore di spegnere le fiamme, e le autorità hanno descritto la situazione come molto preoccupante. A contribuire alla formazione dell’incendio ci sono state le altissime temperature registrate in questi giorni nel paese (in alcuni casi superiori a 45 °C) e il forte vento proveniente da sud dalla regione dell’Algarve. Per il momento sono rimasti lievemente feriti nove vigili del fuoco.