Almeno 30 persone sono morte per il deragliamento di un treno nel sud del Pakistan

Almeno 25 persone sono morte nel deragliamento di otto vagoni di un treno nel sud del Pakistan, a Nawabshah. I passeggeri feriti – un centinaio – sono stati trasferiti negli ospedali vicini. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando di liberare le persone rimaste incastrate sotto al treno. Non è raro che in Pakistan ci siano incidenti di questo genere, dato che il sistema ferroviario è piuttosto vecchio. In questo caso il treno viaggiava a velocità normale, e il ministero delle Ferrovie sta indagando per stabilire cosa abbia portato al deragliamento. Tra il 2013 e il 2019 in Pakistan sono morte 150 persone in questo genere di incidenti.

Pubblicità