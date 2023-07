Sei persone sono morte in un incidente aereo vicino a Calgary, in Canada

Sabato un piccolo aereo con a bordo sei persone è precipitato mentre era in volo sopra una regione montuosa a ovest di Calgary, nella parte occidentale del Canada: gli agenti della polizia reale canadese hanno detto che nell’incidente sono morti sia il pilota che i cinque passeggeri a bordo.

L’aereo era partito venerdì sera da un aeroporto vicino a Calgary ed era diretto a Salmon Arm, nella British Columbia, circa 500 chilometri più a ovest: le comunicazioni con il mezzo si sono interrotte poco dopo le 21:30 ora locale (le 5:30 di domenica in Italia). La polizia ha fatto sapere che recuperare i corpi delle persone coinvolte nell’incidente è stato piuttosto complicato per via delle condizioni impervie della zona in cui era caduto il mezzo.