Le notizie principali di cui si occupano in apertura i giornali di oggi sono l’approvazione della Commissione Europea del piano proposto dall’Italia per sbloccare la terza rata del PNRR, che dovrebbe essere quindi erogata nelle prossime settimane, e l’sms inviato dall’INPS a 169mila famiglie per comunicare che da agosto non percepiranno più il reddito di cittadinanza. Repubblica, il Sole 24 Ore e il Messaggero titolano invece sulla riforma del fisco in discussione al Senato, il Fatto critica la decisione della Corte Costituzionale sull’utilizzo delle chat dei parlamentari da parte della magistratura, e Domani si occupa della vicenda delle aziende della ministra del Turismo Santanchè. I giornali sportivi aprono sulla decisione dell’UEFA di escludere per un anno la Juventus dalle coppe europee per irregolarità finanziarie.