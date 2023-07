C’è stato un grosso incidente sull’autostrada A1 nel tratto tra Piacenza e Fidenza, in Emilia-Romagna: un tir è uscito dalla sua carreggiata e ha invaso quella in direzione opposta

Venerdì mattina sull’autostrada A1, nel tratto fra le città di Piacenza e Fidenza in Emilia-Romagna, un tir è uscito dalla sua carreggiata e ha invaso quella che va nella direzione opposta, provocando un grosso incidente che ha coinvolto altre cinque auto. Ha anche investito un operaio che stava tagliando l’erba nello spazio tra le due carreggiate: è stato portato in ospedale a Fidenza ma non ha ferite gravi.

Non è ancora chiaro perché il tir sia uscito di strada. Inizialmente l’autostrada era stata chiusa in direzione Bologna tra Piacenza e Fidenza, poi è stata riaperta. Il traffico è in ogni caso limitato solo ad alcune corsie per un tratto che comprende il luogo dell’incidente, e si sono formate code in entrambe le direzioni.