A New York una gru che si era incendiata è parzialmente crollata sulla 10th Avenue

Sei persone sono state lievemente ferite dai pezzi di una gru di un’impresa di costruzioni che è parzialmente crollata sulla 10th Avenue nel centro di Manhattan, a New York, dopo essersi incendiata. Quattro delle persone ferite erano passanti, due vigili del fuoco. L’incendio sarebbe iniziato nel motore della gru: il gruista che stava lavorando con la macchina si era accorto delle fiamme mentre stava sollevando 16 tonnellate di calcestruzzo, aveva provato a spegnerle ma non riuscendoci era scappato per mettersi in salvo. Anche il carico di calcestruzzo è caduto sulla strada, insieme al braccio orizzontale della gru. Nel crollo è stato danneggiato anche un palazzo.

A construction crane partially collapsed in Midtown Manhattan on Wednesday morning, injuring six people, New York City officials said. Four civilians and two firefighters received minor injuries when the crane on 10th Avenue collapsed, officials said. https://t.co/wO5CR98uoj pic.twitter.com/ClnLyo7JV4

— The New York Times (@nytimes) July 26, 2023