Il governo malese ha annullato un festival musicale dopo un bacio sul palco tra il cantante e il bassista della band britannica The 1975

Sabato il governo della Malesia ha annullato un festival musicale che si stava svolgendo a Kuala Lumpur, la capitale del paese, dopo che il giorno prima il cantante della band britannica The 1975, Matty Healy, aveva baciato sul palco il bassista Ross MacDonald durante la loro esibizione. Prima di baciare MacDonald, Healy aveva fatto un breve discorso molto critico nei confronti del governo della Malesia, un paese in cui l’omosessualità è criminalizzata ed è un reato punibile fino a 20 anni di carcere. Dopo il bacio i The 1975 sono andati avanti con il concerto, ma dopo circa mezz’ora Healy ha annunciato al pubblico che dovevano andarsene: «Siamo appena stati banditi da Kuala Lumpur, ci vediamo».

The 1975 have been banned from performing in Malaysia after frontman Matty Healy kissed bass player Ross MacDonald on-stage.

The three-day music festival has now been cancelled.

