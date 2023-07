Mercoledì notte una frana ha ucciso almeno venti persone nello stato indiano del Maharashtra: circa cento sono ancora disperse

Nella notte di mercoledì una grossa frana ha colpito il piccolo paese di Irshalwadi, nello stato indiano centro-occidentale del Maharashtra. Almeno 20 persone sono morte e circa 100 sono ancora disperse, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Le operazioni di soccorso, che erano state interrotte giovedì a causa della pioggia, sono rese particolarmente difficoltose dalla posizione di Irshalwadi, situato in un’area remota e in cima a una collina. Il terreno, particolarmente ripido e scivoloso dopo giorni di pioggia, sta inoltre rendendo complicato l’arrivo di macchine escavatrici per la rimozione dei detriti. Secondo le autorità locali, 98 persone sono state già tratte in salvo.

Nel corso delle ultime due settimane numerosi stati indiani, tra cui il Maharashtra, il Gujarat e il Chhattisgarh, sono stati interessati da violente piogge che secondo il Dipartimento meteorologico indiano continueranno nei prossimi giorni.