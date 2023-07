Un uomo di 28 anni è morto in un incidente in barca a Venezia dopo le celebrazioni della festa del Redentore

Nella notte tra sabato e domenica un uomo di 28 anni è morto in seguito a un incidente in barca dopo le celebrazioni della festa del Redentore, la più sentita celebrazione locale. L’uomo stava rientrando a casa in barca insieme a due amiche dopo aver assistito allo spettacolo di fuochi d’artificio per la festa: si trovava nel canale tra le isole di San Giorgio e di San Servolo, quando la barca ha colpito una briccola (nome dei pali che segnano le vie d’acqua navigabili nella laguna) e lui è caduto in acqua. Il suo corpo è stato ritrovato successivamente dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le due donne che erano in barca con lui sono illese.