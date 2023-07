Il calciatore francese Benjamin Mendy è stato assolto da tutte le accuse di stupro per cui era a processo

Il calciatore francese Benjamin Mendy è stato assolto da due accuse di stupro e tentato stupro, per cui era a processo da diversi anni. Mendy, che ha 28 anni e in carriera ha vinto anche un Mondiale con la sua nazionale nel 2018, attualmente è senza squadra.

Nell’agosto del 2021, quando giocava con il Manchester City, in Inghilterra, era stato arrestato con quattro accuse di stupro e una di molestie sessuali che avrebbe commesso nella sua casa di Prestbury, vicino a Manchester, tra ottobre 2020 e agosto 2021. Nei mesi seguenti si erano aggiunte altre accuse, che avevano portato a un totale di otto imputazioni per stupro, una di tentato stupro e una di molestie. Per otto accuse, sette di stupro e una di molestie, era già stato assolto in due udienze del settembre 2022 e del gennaio 2023. Per le ultime due accuse pendenti invece la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto, ed era quindi stata fissata una nuova udienza per luglio con una nuova giuria. Mendy, che nel frattempo dal gennaio del 2022 era libero su cauzione, si è sempre dichiarato innocente e ha sempre sostenuto che tutti i rapporti sessuali fossero consensuali.