Mercoledì mattina (intorno alle 4 del mattino in Italia) la Corea del Nord ha lanciato un missile a lungo raggio nel mar del Giappone: il missile ha volato per 74 minuti a un’altitudine di 6.000 km, prima di cadere 550 chilometri a est delle coste nordcoreane, senza provocare danni. È il test missilistico con il tempo di volo più lungo mai effettuato dalla Corea del Nord al largo della sua costa.

Il lancio è avvenuto mentre i leader della Corea del Sud e del Giappone stavano per incontrarsi a margine del vertice NATO che si sta svolgendo in Lituania per parlare di minacce comuni, tra cui la Corea del Nord. Negli scorsi giorni la Corea del Nord aveva anche detto che degli arei spia statunitensi avevano violato il proprio spazio aereo, accuse che gli Stati Uniti hanno smentito dicendo che i propri aerei si mantengono nell’area internazionale.

Pubblicità

Il capo segretario di gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno ha detto che quello lanciato dalla Corea del Nord è un missile balistico intercontinentale. Il primo missile balistico intercontinentale (ICBM) a combustibile solido era stato lanciato dalla Corea del Nord ad aprile, in uno dei dodici test missilistici già effettuati quest’anno. Questo tipo di missile preoccupa più degli altri perché si ritiene che possa volare abbastanza lontano da raggiungere gli Stati Uniti. La Corea del Nord, inoltre, continua a dire di aver costruito delle testate nucleari che possono essere montate su questo tipo di missili, ma non ci sono conferme sulla veridicità di queste affermazioni.