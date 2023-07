L’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica artistica Larry Nassar, condannato per violenze sessuali, è stato accoltellato in carcere

Larry Nassar, l’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica artistica condannato per avere abusato sessualmente di 265 ginnaste, è stato accoltellato da un detenuto nel carcere federale di Coleman, in Florida. Nassar, che sta scontando una pena compresa tra i 40 e i 175 anni, ha ricevuto due coltellate al collo, due alla schiena, e sei al petto; le sue condizioni al momento sono descritte come stabili.

Oltre alla condanna del 2017 per gli abusi sessuali, Nassar ne sta scontando altre due: una di 60 anni per detenzione di materiale pedopornografico e una tra i 40 e 125 anni per tre violenze sessuali compiute nella contea di Eaton, in Michigan. Tra le centinaia di ex atlete che sono state abusate sessualmente da Nasser ci sono le campionesse olimpiche Simone Biles, Aly Raisman, e McKayla Maroney, le cui testimonianze avevano contribuito a dare una notevole visibilità mediatica al caso. Nel corso del processo contro Nasser era emerso come numerose atlete avessero provato a parlare delle violenze con altri medici e allenatori, ma non fossero state ascoltate.